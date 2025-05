Una nuova strada tra Annunziata e viale dei Tigli parte il progetto

Il progetto della nuova strada tra Annunziata e Viale dei Tigli rappresenta un passo fondamentale per migliorare la viabilità nella zona nord. Con i suoi 177 metri, questa arteria non solo faciliterà gli spostamenti quotidiani, ma contribuirà anche a rivitalizzare l'intero quartiere. In un periodo in cui le infrastrutture adeguate sono più cruciali che mai per la crescita urbana, questa iniziativa offre nuovi spazi di sviluppo e opportunità per i residenti. Rimanete sintonizzati!

Un'importante svolta per la viabilità della zona nord. Il Comune ha avviato il progetto per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra viale dei Tigli e il rione Annunziata. Prevista un'arteria lunga 177 metri che parte nei pressi del condominio La Macina fino all'innesto con via.

Scrive tempostretto.it: Prende ufficialmente il via l’iter per la realizzazione della nuova arteria stradale che collegherà viale dei Tigli a viale Annunziata. Il presidente del Consiglio comunale, Nello Pergolizzi, si è ...

