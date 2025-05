Una lunga estate sotto la Rocca Tra bolidi d’epoca e spettacoli | Eventi che parlano a tutti

Un'estate da non perdere a San Miniato! Tra bolidi d'epoca e spettacoli entusiasmanti, il programma promette di coinvolgere ogni appassionato. Dal 13 giugno al 4 luglio, il Teatro comico itinerante porterà risate e cultura nelle frazioni, trasformando ogni angolo in un palcoscenico. Non è solo un evento, ma un’opportunità per riscoprire il territorio e vivere momenti indimenticabili. Preparatevi a vivere l’estate come mai prima d’ora!

L'estate sanminiatese sarà lunga e intensa. A presentare il ricco programma sono la vicesindaca con delega al turismo Azzurra Bonaccorsi e l'assessore alla cultura Matteo Squicciarini. Dal 13 giugno al 4 luglio vanno in scena i tre appuntamenti di Teatro comico itinerante: saranno ospitati nelle frazioni di San Donato (13 giugno), Isola (25 giugno) e Stibbio (4 luglio). Si prosegue con la seconda edizione della 100 Miglia, la manifestazione turistica culturale con prove di guida su percorsi speciali, organizzata dall'associazione Ruote Classiche di Toscana, in collaborazione con il Ccn San Miniato e la Fondazione San Miniato Promozione, che si svolgerà il 14 e 15 giugno, e sarà l'anteprima della 1000 Miglia che il 20 giugno farà tappa nella città della Rocca.

