una giornata insieme agli animali porte aperte al rifugio dell enpa

Preparati a vivere un'esperienza unica il 8 giugno al rifugio ENPA di Monza! La Giornata dei Rifugi Aperti ti invita a scoprire il mondo degli animali in cerca di affetto, in un evento gratuito che coinvolgerà famiglie e appassionati. Non solo potrai conoscere tanti adorabili amici a quattro zampe, ma avrai anche l'opportunità di contribuire alla loro causa. Un'occasione imperdibile per sensibilizzare e divertirsi insieme!

Un evento imperdibile è alle porte, sarà a ingresso libero e adatto a grandi e piccini. Si tratta della Giornata dei Rifugi Aperti che si terrà domenica 8 giugno al canile rifugio di via San Damiano a Monza dalle 14 alle 18 grazie alla collaborazione tra Enpa Monza e Pizzardi Editore. Per l’occasione i partecipanti potranno stare in compagnia di animali non comuni in città, come cavalli, pecore, oche, tartarughe e tanti altri. Sarà anche accessibile l’oasi di biodiversità che si trova di fianco al rifugio e che ospita diverse specie di piante e fiori. Per i bimbi è un’ottima possibilità per avvicinarsi agli animali e alla natura nonché per giocare e scambiare figurine dell’album Amici Cucciolotti 2025 che, a chi non lo possedesse già, verrà donato dai volontari Enpa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it