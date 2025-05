Una detenuta sarebbe evasa dal carcere di Bollate | “Il compagno potrebbe averla costretta a scappare”

Una fuga clamorosa scuote il carcere di Bollate: una detenuta è evasa, e le voci si rincorrono. Il segretario del Sindacato Polizia Penitenziaria, Aldo Di Giacomo, suggerisce che la donna potrebbe essere stata costretta a scappare dal compagno. Questo episodio riaccende il dibattito sulle relazioni tossiche e i rischi in contesti di detenzione. Un invito a riflettere su quanto l’amore possa trasformarsi in una prigione invisibile.

Una donna è evasa dal carcere di Milano Bollate. A comunicarlo è stato Aldo Di Giacomo, che è segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria. È possibile che sia stata convinta dal compagno a scappare.

Bollate: detenuta evasa dal carcere. L’ha costretta il compagno?

lavori forzati dal suo compagno, in un drammatico intreccio di relazioni tossiche. Questo episodio non è solo un fatto di cronaca nera, ma riflette un fenomeno più ampio: il legame tra dinamiche familiari e reinserimento sociale.

