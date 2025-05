Una chiesa nel Sole la foto del giorno della Nasa è una Afterimage siciliana

Un'immagine che cattura l'anima della Sicilia: la chiesa barocca di Ragusa avvolta in un abbraccio dorato, scelta dalla NASA come foto del giorno. Questo scatto straordinario non è solo arte, ma anche una celebrazione dell’illusione ottica, invitando a riflettere su come percepiamo il mondo. In un'era in cui l'immagine domina, questa foto ci ricorda l'importanza di "fissare" nella nostra memoria la bellezza che ci circonda.

Arte, scienza, illusione ottica: il tramonto siciliano che 'abbraccia' una chiesa barocca diventa foto astronomica del giorno della Nasa, che pubblicandola invita a giocare chi guarda e a 'fissarla' nella mente anche dopo averla vista. L'agenzia spaziale americana ha selezionato lo scatto realizzato a Ragusa da Marcella Giulia Pace, insegnante e appassionata di fenomeni ottici atmosferici e astronomici: il Sole è perfettamente allineato con la chiesa dell'Ecce Homo, in una visione potente e surreale, dove il disco solare appare blu, sospeso dietro il campanile, in un cielo dai colori inconsueti.

Incendio doloso domato nella chiesa di Sant'Agnese a Città Sant'Angelo [FOTO]

Nella mattinata del 12 maggio, la chiesa di Sant'Agnese a Città Sant'Angelo ha subito un tentato incendio doloso, un episodio inquietante annunciato dal sindaco Matteo Perazzetti.

