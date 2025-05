Una camminata tra sport e fede | la ‘Run for Mary’ ha attraversato la città

La 'Run for Mary' ha animato le strade di Bologna, unendo sport e spiritualità in un evento che celebra la comunità. Con cinque chilometri di camminata tra le bellezze storiche della città, i partecipanti hanno riscoperto il valore del movimento e della fede. In un contesto in cui il wellness sta diventando sempre più centrale nella vita quotidiana, questa manifestazione rappresenta un modo originale per connettersi e riflettere. Unisciti al trend: correre è anche un atto di gratitudine!

Bologna, 31 maggio 2025 – Si è svolta stamattina la ’ Run for Mary ’, la camminata ludico-motoria di cinque chilometri aperta a tutti, che ha attraversato le vie del centro storico. I podisti si sono ritrovati in piazza Santo Stefano e hanno concluso la camminata nel cortile dell’Arcivescovado. La ’Run for Mary’ è un’iniziativa proposta dal Comitato per le Manifestazioni Petroniane e dal Comune di Bologna in collaborazione con realtà sportive, associazioni, enti e istituzioni in occasione della Visita in città della Madonna di San Luca. Martedì 3 giugno alle 11,30 in via de’ Chiari l’Arcivescovo parteciperà all’inaugurazione di tre affreschi di Madonne con il Bambino, restaurate con il progetto ’P’Arte la Run’ della ’Run for Mary’ promossa dall’Ufficio diocesano per la Pastorale dello Sport, Turismo e Tempo libero insieme ad altre realtà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una camminata tra sport e fede: la ‘Run for Mary’ ha attraversato la città

