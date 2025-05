Un viaggio spirituale nel cuore della Romagna

Scopri la magia della Romagna attraverso un viaggio spirituale lungo "I Percorsi del Savio". In questo anno giubilare, i borghi storici si trasformano in tappe di un pellegrinaggio che nutre l'anima. Le visite guidate organizzate dalla DMC offrono un'opportunitĂ unica per connettersi con la storia e le tradizioni locali. Un'esperienza che va oltre il turismo: un invito a ritrovare se stessi nel cuore pulsante di questa terra ricca di spiritualitĂ . Preparati a lasciarti is

Il coinvolgente richiamo del Giubileo si snoda anche tra i borghi incastonati lungo ’ I Percorsi del Savio ’. In questo anno giubilare, la DMC-Destination Management Company-I Percorsi del Savio, che promuove il turismo di Vallata, organizza visite guidate pensate per offrire a visitatori, pellegrini e appassionati un vero e proprio viaggio spirituale nel cuore della Romagna, tra chiese giubilari, antiche pievi, cattedrali, santuari, conventi, abbazie. Si potranno così visitare le antiche pievi di Mercato Saraceno, la basilica benedettina di Santa Maria del Monte di Cesena, l’eremo di Sant’Alberico di Capanne di Verghereto, il santuario della Madonna di Corzano, le chiese di San Piero, e altri luoghi di interesse turistico e religioso, in un calendario di appuntamenti modulati fino al mese di ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un viaggio spirituale nel cuore della Romagna

In sella all’e-bike nei percorsi del Savio. Gita tra i colli di Montiano e all’Urgòn

Scopri i suggestivi percorsi del Savio in e-bike con due affascinanti tour tra i colli di Montiano e all’Urgon, in programma il 23 e 30 maggio.

Cerca Video su questo argomento: Viaggio Spirituale Cuore Romagna Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Un viaggio spirituale nel cuore della Romagna; Cesena, il Giubileo nei Percorsi del Savio: viaggio spirituale tra pievi e santuari romagnoli; Il Cammino di San Colombano: un viaggio nel cuore della Lombardia; Il Giubileo nei percorsi del Savio, domenica 8 giugno due visite guidate. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Un viaggio spirituale nel cuore della Romagna

Come scrive msn.com: Il coinvolgente richiamo del Giubileo si snoda anche tra i borghi incastonati lungo ’I Percorsi del Savio’. In questo anno giubilare, la DMC-Destination Management Company-I Percorsi del Savio, che pr ...

Il Cammino di San Colombano: un viaggio nel cuore della Lombardia

Si legge su siviaggia.it: Il Cammino di San Colombano in Lombardia è un itinerario di 18 tappe e 315 km che unisce natura, cultura e spiritualità, attraversando borghi, fiumi e colline fino a Bobbio, cuore dell’eredità del ...

Scopri il cammino di San Vicinio: un viaggio tra natura e spiritualità

Come scrive viaggiamo.it: Il Cammino di San Vicinio è un affascinante itinerario ad anello che si snoda per circa 330 km tra la Romagna e la Toscana. Questo percorso, suddiviso in 16 tappe, offre un’esperienza unica che unisce ...