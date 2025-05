Un uomo è stato accoltellato su un bus a Roma

Un episodio di violenza su un autobus notturno a Roma riaccende i riflettori sulla sicurezza dei trasporti pubblici, sempre più al centro del dibattito cittadino. L'aggressione, avvenuta dopo la mezzanotte, evidenzia un trend inquietante: la paura di viaggiare in solitudine nelle ore serali. Mentre la capitale cerca di rinnovare la sua immagine, episodi come questo pongono interrogativi urgenti sulla protezione dei cittadini e il futuro della mobilità urbana.

Un uomo è stato ferito con una coltellata alla schiena su un autobus notturno a Roma. È successo dopo la mezzanotte nella tratta Castrense Pantano che sostituisce la metro C. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte quando il conducente ha fermato una pattuglia dei carabinieri della stazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Un uomo è stato accoltellato su un bus a Roma

Un uomo è stato pestato con calci e pugni davanti alla fermata del bus; Genova, accoltellato dopo una lite fugge dal bus e crolla in via Assarotti; Lite e coltellate, tre feriti: video su TikTok e religione all'origine della violenza; Rissa nella notte a Cusano Milanino, 22enne accoltellato al torace e a un braccio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Pirri, giovane accoltellato sul bus in una lite: denunciato un 28enne

Segnala cagliaripad.it: i Carabinieri della Compagnia di Cagliari sono riusciti a identificare il presunto autore del ferimento avvenuto la notte scorsa a bordo di un autobus di linea cittadino, in via Italia.

Sangue e paura nella notte a Pirri: giovane accoltellato sul bus

Si legge su msn.com: Sangue e paura nella notte a Cagliari: un giovane é stato colpito da una coltellata. Soccorso dal 118 é stato accompagnato al Brotzu con assegnato un codice rosso. Non sarebbe per fortuna in pericolo ...

La lite sul bus finisce nel sangue, giovane accoltellato da uno sconosciuto

Si legge su msn.com: Cagliari Accoltellato a bordo di un autobs del Ctm un venticinquenne residente a Selargius. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Cagliari-Villanova e della Sezione Radiomobile, ...