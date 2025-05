Un unico grido contro la violenza La città si stringe per Vasilica

Un grande abbraccio ha unito la comunità di Legnano in piazza San Magno, unendo voci contro la violenza. Il presidio in memoria di Vasilica Potincu, giovane vittima di femminicidio, è un richiamo urgente a riflettere sul crescente fenomeno della violenza di genere. Questo evento non è solo una commemorazione, ma un forte segnale di solidarietà e impegno per un futuro libero dalla paura. Partecipare è un passo verso il cambiamento.

Un grande abbraccio collettivo ha attraversato piazza San Magno, dove si è svolto il presidio promosso da Auser Filo Rosa di Legnano e dal Movimento Donne in Cammino per la Pace per ricordare Vasilica Potincu, la giovane di 35 anni brutalmente uccisa con nove coltellate tra il 24 e il 25 maggio in via Stelvio. La manifestazione, partecipata e sentita, è stata un forte grido contro ogni forma di violenza sulle donne, in un contesto nazionale dove dall’inizio dell’anno si contano già 27 femminicidi. All’iniziativa hanno preso parte il sindaco Lorenzo Radice, diversi consiglieri comunali e gli assessori della giunta, insieme a numerose associazioni, partiti e realtà del territorio che hanno espresso solidarietà e sostegno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un unico grido contro la violenza. La città si stringe per Vasilica

