Un topo ha mangiato un dito del piede a mia mamma lei dormiva e non si è accorta di nulla Siamo sotto choc | la denuncia di Andrea Scott

Un incubo che si trasforma in realtà: un topo ha morso il dito del piede di un'anziana mentre dormiva. La denuncia di Andrea Scott non è solo una storia di choc personale, ma mette in luce il tema della sicurezza abitativa nelle case popolari. Con l’aumento dei ratti nelle città, la questione solleva interrogativi su come le istituzioni gestiscono la salute dei cittadini più vulnerabili. Un appello a tutti: la prevenzione è fondamentale!

Un’anziana di 88 anni, diabetica e costretta a letto, ha subito l’amputazione di un dito del piede dopo essere stata morsa da un ratto nella sua casa popolare a Southampton, Hampshire. La figlia, Andrea Scott, 56 anni, denuncia che l’incidente si sarebbe potuto evitare se il Consiglio Comunale, gestito dai Laburisti, fosse intervenuto tempestivamente dopo la sua segnalazione di un’infestazione di topi, invece di chiederle il pagamento di 297 sterline per un servizio di disinfestazione che sarebbe comunque arrivato “settimane dopo”. Tutto è successo lo scorso 20 maggio. Le assistenti sanitarie che si occupano dell’anziana signora hanno fatto la macabra scoperta: “Le sue assistent i hanno trovato una pozza di sangue e hanno urlato quando hanno visto cosa era successo “, ha raccontato Andrea Scott al Daily Mail. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Un topo ha mangiato un dito del piede a mia mamma, lei dormiva e non si è accorta di nulla. Siamo sotto choc”: la denuncia di Andrea Scott

