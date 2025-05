Un solo operatore nelle dighe | Il ministro convochi le aziende

La sperimentazione di Enel Green Power sul presidio mono operatore nelle dighe di alta quota solleva interrogativi profondi sulla sicurezza e l'efficienza. Il PD chiede al ministro Salvini di intervenire, mentre il tema della sostenibilità energetica continua a dominare il dibattito pubblico. È ora di riflettere su come bilanciare innovazione e tutela del territorio: una sfida cruciale per il nostro futuro. Non perdere i prossimi sviluppi!

L’annunciata sperimentazione di Enel Green Power sul presidio mono operatore nelle dighe di alta quota preoccupa il Pd, tanto che nei giorni scorsi è stata presentata alla Camera un’interrogazione parlamentare a firma di Vinicio Peluffo, in stretta condivisione con la segreteria provinciale dei Dem. Obiettivo: chiedere a Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, la convocazione urgente di un tavolo di confronto tra Governo, Regione, aziende e rappresentanze sindacali, per valutare l’impatto della sperimentazione, prevista per l’estate. Tre gli impianti strategici: la diga di Trona, in Valgerola (Sondrio) e quelle di Sardegnana (Bergamo) e Venerocolo (Brescia). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un solo operatore nelle dighe: "Il ministro convochi le aziende"

Un solo operatore nelle dighe in alta quota: "Nessuna riduzione degli standar di sicurezza"

L'eventuale presenza di un solo operatore nelle dighe di alta quota, senza riduzione degli standard di sicurezza, solleva critiche.

