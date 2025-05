Un romanzo dedicato alle figlie Cristina Manetti alla Smilea

Un viaggio emozionante tra lettere e parole: "A Penelope che prende la valigia" di Cristina Manetti è il romanzo epistolare che ogni giovane lettore dovrebbe scoprire. Presentato a Villa Smilea, questo libro offre ventitré consigli preziosi da una madre alla propria figlia e alle sue amiche, affrontando temi universali come crescita e identità. Un'opportunità imperdibile per riflettere sulle sfide dell’adolescenza! Non perdere l'occasione di lasciarti ispirare.

Ventitrè parole per affrontare la vita, consegnate in altrettante lettere da una madre alla figlia dodicenne e alle sue compagne. E’ questo il tema del libro "A Penelope che prende la valigia" di Cristina Manetti che verrà presentato martedì 3 giugno, alle ore 17,45, a Villa Smilea di Montale. E’ un romanzo epistolare che si rivolge a tutte le ragazze che si apprestano a prendere la valigia per affrontare la vita e a cui una madre consegna esperienze e pensieri utili ad affrontare il viaggio verso una autentica autonomia e una condizione di vera parità. Alla presentazione, promossa dall’associazione culturale Punto d’Incontro, sarà presente l’autrice che dialogherà con Paola Bardelli, direttrice di TVL Pistoia, Patrizia Rosati, imprenditrice e presidente dell’associazione Spalti, e Maria Federica Giuliani dell’Associazione Punto d’Incontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un romanzo dedicato alle figlie. Cristina Manetti alla Smilea

Villa Vittoria Cultura, la presentazione del libro di Cristina Manetti

Villa Vittoria Cultura inaugura la stagione 2025 con una serie di appuntamenti estivi dedicati alla cultura e alla letteratura.

