Un regalo da 234 volumi per l' università di Udine | è la collezione di un padre fondatore

Un gesto che celebra la cultura e l'istruzione: l'Università di Udine accoglie con entusiasmo un prezioso regalo postumo da Marino Tremonti, uno dei suoi fondatori. Questa collezione di 255 opere sulla numismatica non è solo un arricchimento per la biblioteca, ma un invito a esplorare la storia attraverso il linguaggio delle monete. Un segnale forte di quanto l’amore per il sapere possa continuare a vivere nel tempo. Scopri di più su questo affascinante legame tra passato e futuro

Un regalo da 255 unità tra libri e periodici di numismatica per l'università di Udine. È il dono postumo di Marino Tremonti (1924-2020), uno dei padri fondatori dell'ateneo, che andrà ad arricchire la sezione sullo studio della moneta della biblioteca umanistica e della formazione: consiste, in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Un regalo da 234 volumi per l'università di Udine: è la collezione di un padre fondatore