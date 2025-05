Un prof campano l’autore delle minacce social alla figlia di Meloni L’ira di Valditara | Sanzioneremo chi non è degno di insegnare

L'ira del ministro Valditara scuote il mondo della scuola: un docente campano è accusato di aver minacciato la figlia di Giorgia Meloni sui social. Questa vicenda solleva interrogativi sul delicato tema della responsabilità degli insegnanti, in un contesto in cui l'educazione e i valori devono sempre prevalere. La sanzione per chi non rispetta questi principi è un segnale forte: chi insegna deve essere all'altezza del compito!

Sarebbe un docente residente in Campania l’autore delle minacce di morte via social alla figlia di Giorgia Meloni. È questo l’esito dei primi accertamenti condotti dal ministero dell’Istruzione, secondo quanto riporta l’Ansa. Era stato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami a diffondere nelle scorse ore lo screenshot di un post su Facebook in cui si legge: «Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola», ossia Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a pietrate dal suo ex Alessio Tucci. Sino a qui era solo trapelato che a pubblicare quell’ingiuria – la figlia della premier Ginevra ha 7 anni – fosse stato un «dipendente del ministero dell’Istruzione», ma gli accertamenti disposti dal ministro Giuseppe Valditara stanno portando evidentemente all’identificazione più precisa. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Un prof campano l’autore delle minacce social alla figlia di Meloni. L’ira di Valditara: «Sanzioneremo chi non è degno di insegnare»

