Un po' d' Italia festeggia a Monaco Gigio Donnarumma alza la coppa dalle grandi orecchie

A Monaco, l'Italia brilla grazie a Gianluigi Donnarumma, che alza la coppa dalle grandi orecchie con un’emozione travolgente. "Nelle mie lacrime c'è tutta la stagione", ha confessato, testimoniando il legame profondo tra sport e vita personale. Questo trionfo non è solo una vittoria per il portiere, ma un simbolo di resilienza in un periodo in cui i giovani atleti cercano ispirazione. La Champions è il sogno che diventa realtà!

«Nelle mie lacrime c'è tutta la stagione che è stata, eravamo quasi fuori dalla Champions e ora ce la godiamo tutta». E' visibilmente emozionato anche durante l'intervista a Sky Gianluigi Donnarumma che dopo la conquista della Champions è scoppiato a piangere. «Il mister ci lascia tranquilli e liberi e casa con la famiglia, questa è la cosa più importante. E' la sua filosofia, ha preparato.

Ex Milan, Donnarumma ancora decisivo in Champions League! | VIDEO

Gigio Donnarumma si conferma protagonista decisivo in Champions League, aiutando il PSG a superare l'Arsenal 2-1 e conquistare la finale.

