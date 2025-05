Un piano per salvare Atc Mozione della minoranza sui disagi dei trasporti

Un piano per salvare Atc, l'azienda di trasporto pubblico spezzina, è ormai divenuto cruciale. La mozione della minoranza evidenzia i disagi dei cittadini, un tema che si allinea con la crescente attenzione verso la mobilità sostenibile. Con il bilancio 2024 all'orizzonte, il rischio di una “disfatta” è palpabile. Sarà fondamentale risolvere questi problemi per garantire un futuro sostenibile ai trasporti e una qualità di vita migliore per tutti.

L’interessamento sui destini di Atc Esercizio era iniziato quando le acque, seppur non calmissime, non avevano ancora attraversato onde pericolose. Prima ancora del bilancio del 2024 che, secondo i consiglieri comunali di opposizione, rappresenterebbe la “disfatta“ dell’azienda di trasporto pubblico spezzina. I rappresentanti della minoranza hanno presentato una nuova mozione da discutere nel consiglio comunale straordinario convocato martedì sera. All’ordine del giorno del documento, anche alla luce dell’agitazione dei sindacati che proprio recentemente hanno annunciato uno sciopero qualora l’azienda non fornisca elementi di conforto, una serie di punti fermi sottoscritti dai consiglieri Marco Raffaelli, Martina Giannetti, Andrea Montefiori, Andrea Frau, Dino Falugiani, Piera Sommovigo, Roberto Centi, Patrizia Flandoli, Giorgia Lombardi, Massimo Lombardi, Franco Vaira, Gina Gabriella Crovara. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Un piano per salvare Atc". Mozione della minoranza sui disagi dei trasporti

Barbara D’Urso Torna in TV? Il Piano Segreto di Salvini per Salvare La Rai!

Barbara D’Urso potrebbe tornare in TV con un nuovo programma su Rai1, sostenuto da Matteo Salvini. L’indiscrezione sorprende, lasciando intravedere un piano segreto per rilanciare la conduttrice e rafforzare il rilancio dell’azienda di Stato.

