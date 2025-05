Un palco di stelle per Rockin’1000

Un evento da non perdere! Rockin'1000 festeggia dieci anni di musica e passione, trasformando Cesena in un palcoscenico vibrante. Mille musicisti daranno vita a due serate indimenticabili, il 26 e 27 luglio, nello stadio Orogel Dino Manuzzi. Questo grande concerto non è solo una celebrazione, ma un simbolo della forza della comunità musicale, capace di unire persone da ogni dove. Preparati a vivere un'esperienza unica!

Due serate, mille musicisti, ospiti d’eccezione e una città pronta a trasformarsi in un grande palcoscenico diffuso. Per celebrare dieci anni di un’avventura partita proprio da Cesena, Rockin’1000 torna a casa con una doppia data imperdibile: sabato 26 e domenica 27 luglio lo stadio Orogel Dino Manuzzi ospiterà la festa ‘ 10 Years Celebration ’, un evento unico nel suo genere che promette emozioni, energia e tanta musica dal vivo. Il cast delle due serate comincia già a delinearsi: sabato 26 luglio toccherà ai Negrita e a Piero Pelù salire sul palco insieme ai mille musicisti, mentre domenica 27 ad accompagnare la cover band più grande del mondo saranno i Negramaro e i Fast Animals and Slow Kids. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un palco di stelle per Rockin’1000

