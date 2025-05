Un nuovo ecografo per la Senologia del Policlinico di Modena

Un passo avanti nella lotta contro il cancro! Il Policlinico di Modena accoglie un ecografo all'avanguardia per la senologia, donato dal Cesto di Ciliege con il supporto di Fondazione Prosolidar. Questo strumento, del valore di 28.000 euro, segna un importante progresso nella diagnosi precoce e nel trattamento delle patologie senologiche, contribuendo a salvare vite e a garantire un futuro più sano per tutti. La solidarietà fa la differenza!

Un nuovo ecografo di ultima generazione per la Chirurgia Oncologica e Senologica del Policlinico di Modena, Diretta dalla dottoressa Enza Palma, del valore di 28.000 euro è stato donato dal Cesto di Ciliege, grazie ai fondi messi a disposizione da Fondazione Prosolidar. L’apparecchiatura è stata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Un nuovo ecografo per la Senologia del Policlinico di Modena

Battipaglia, nuovo ecografo per l’ambulatorio veterinario

Un'ottima notizia per tutti gli amanti degli animali: l'ambulatorio veterinario comunale di Battipaglia, ubicato in località Belvedere, ha ricevuto un ecografo di ultima generazione.

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Ecografo Senologia Policlinico Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Un nuovo ecografo per la Senologia del Policlinico di Modena; Trump “Israele e Hamas vicini a una tregua temporanea”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma. Inaugurato il nuovo ‘Centro di Senologia’ del Policlinico Gemelli

Scrive quotidianosanita.it: Uno spazio dedicato di 800 metri quadrati che riunisce in un unico luogo le più avanzate tecnologie in campo diagnostico (ecografia ... Il nuovo Centro Integrato di Senologia non è solo un ...

Policlinico Abano. Luca Caruso nuovo responsabile della Senologia chirurgica e ricostruttiva

Segnala quotidianosanita.it: 07 MAG - Il dottor Luca Caruso è il nuovo responsabile dell’Unità Operativa di Senologia Chirurgica e Ricostruttiva del Policlinico ... anni nel campo dell’ecografia e delle biopsie mammarie ...

A Bari una panchina rosa per reparto senologia del Policlinico

Lo riporta msn.com: E' stata donata dall'associazione di Alberobello, 'Noi ci rialziamo sempre di Maria di Giulio', e servirà per ricordare che "prevenzione, diagnosi precoce e innovazione chirurgica sono le strade più e ...