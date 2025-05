Un nuovo asilo nido a Centobuchi | | Vicini alle famiglie

Grande novità per le famiglie di Centobuchi: un terzo asilo nido sta per prendere vita! Sostenuto dai fondi del Pnrr, l'investimento di 864.000 euro non è solo un segnale di crescita, ma dimostra l'impegno della comunità nel supportare la genitorialità. In un'epoca in cui la conciliazione tra lavoro e famiglia è fondamentale, questi spazi rappresentano una risposta concreta a un bisogno crescente. Prepariamoci a un futuro più sereno per i nostri piccoli!

Dopo l’avvio dei lavori per il nuovo asilo nido nella zona Rustichelli, arriva un’ulteriore notizia di rilievo: è stato ufficialmente finanziato un terzo asilo nido comunale che sorgerà a Centobuchi, tra Contrada Spiagge e via Truento. Il progetto, sostenuto grazie ai fondi del Pnrr, prevede un investimento di 864.000 euro e la realizzazione di una struttura destinata ad accogliere 36 bambini nella fascia 0-3 anni. Con questa nuova struttura, Monteprandone potrà contare su una rete educativa per la prima infanzia composta da: 100 posti nell’asilo nido ’L’Albero dei sogni’ di Contrada San Donato; 36 posti nel futuro nido di zona Rustichelli a Monteprandone; 36 posti nel futuro nido di Centobuchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo asilo nido a Centobuchi:: "Vicini alle famiglie"

