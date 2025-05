Un itinerario con pannelli per valorizzare le antiche vie d' acqua di Mestre

Una nuova iniziativa degli studenti del Franchetti riaccende i riflettori sulle antiche vie d'acqua di Mestre, un patrimonio spesso dimenticato. Questo progetto offre un percorso che intreccia storia, natura e identità culturale, invitando cittadini e turisti a riscoprire fiumi e canali che raccontano di un passato affascinante. Con pannelli informativi lungo il cammino, ogni passo diventa un viaggio nel tempo. Un modo originale per connettersi con l’anima della città !

