un incaricato alla manutenzione sul sentiero degli gnomi e lavori

Il Sentiero degli Gnomi, un simbolo di bellezza naturale e tradizione, è al centro di un acceso dibattito. Il Comune di Bagno risponde con fermezza alle critiche di Fratelli d’Italia, sottolineando l'impegno per la manutenzione. Questo scontro evidenzia un trend più ampio: la crescente attenzione della comunità verso la valorizzazione dei sentieri e dei luoghi di interesse. Un invito a riflettere su quanto siano preziosi i nostri spazi verdi!

Pronta replica da parte del Comune di Bagno al comunicato di FdI sullo stato del Sentiero degli Gnomi nel Parco dell’Armina. "Con rammarico l’amministrazione comunale si trova costretta a rispondere all’ennesima uscita del coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Filippo Lanzi, relativa al Sentiero degli Gnomi. Dispiace constatare come, anche in questa occasione, si sia scelto di ricorrere al termine ’degrado’ per descrivere una situazione ben diversa e attualmente in fase di risoluzione. Ci si chiede se tali affermazioni derivino da una qualche conoscenza parziale del territorio o, al contrario, da un’intenzione deliberata di trasmettere un’immagine distorta, con il rischio di arrecare un danno alla comunità e di sminuire l’impegno di chi, ogni giorno, lavora concretamente per il miglioramento del Sentiero". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it