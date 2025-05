Un Giro d’Italia con tanti vincitori

Un Giro d'Italia ricco di emozioni non è solo una competizione sportiva, ma un riflesso della nostra passione per il ciclismo e la bellezza del nostro Paese. Le parole di Gianni Brera risuonano come un canto nostalgico, ricordandoci che ogni vincitore porta con sé storie e fatiche uniche. In questo contesto, l'arte di raccontare il ciclismo diventa fondamentale per celebrare i valori che uniscono gli italiani. Scopri come queste storie possono ispirare anche le nuove generazioni!

Il Professore si tolse gli occhialini, li posò sul tavolo, con il pollice e il medio della mano destra si grattò i due limiti delle labbra. Poi fece un ppffff molto francese. Ci mise un po’ a rispondere. L’intervistatore lo lasciò fare, non gli fece fretta. In fondo a Gianni Brera quell’uomo piaceva, appezzava cosa diceva, soprattutto apprezzava i suoi silenzi. I silenzi a volte riescono a essere più evocativi delle parole, ravvivano l’interesse in una conversazione, riescono a farcela apprezzare di più, a dare l’idea che non sia scontata. Laurent Fignon interruppe il silenzio con un altro ppffff. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un Giro d’Italia con tanti vincitori

Cerca Video su questo argomento: Giro D Italia Tanti Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Pellizzari: Era da tanto che aspettavo questo momento, ho tirato fuori la rabbia; Giro d'Italia: domani inizia la due giorni valtellinese; Biella protagonista del Giro d’Italia: al via la 19^ tappa Biella–Champoluc; Giro d’Italia, il giorno del Tonale e del Mortirolo: percorso e passaggi della tappa dei sogni. 🔗Ne parlano su altre fonti

Com’è che al Giro d’Italia si vedono così tante bandiere della Palestina

Come scrive ilpost.it: È possibile che c'entrino alcuni episodi di repressione da parte delle autorità e una squadra israeliana che partecipa alla corsa ...

Giro d'Italia 2025 oggi, tappa 18: vince Denz. Ayuso si ritira. Ordine d'arrivo e classifica

Segnala msn.com: Il tedesco beffa gli ex compagni di una fuga monstre nella composizione e nel vantaggio su un gruppo da cui oggi esce di scena lo spagnolo dell'UAE Team Emirates-XRG ...

Giro d'Italia, la presentazione della ventesima tappa: lo spauracchio è il Colle delle Finestre

Come scrive corrieredellosport.it: La Verres-Sestriere è l'ultima frazione che può ancora cambiare la classifica finale della corsa rosa: tutti i dettagli ...