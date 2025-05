Un giovane faentino al Tavolo nazionale dei giovani per avvicinare i ragazzi al volontariato

Luca Erbacci, un giovane faentino, si fa portavoce del cambiamento al Tavolo nazionale dei giovani, un'iniziativa che punta a coinvolgere le nuove generazioni nel volontariato e nel Servizio civile. In un'epoca in cui l'impegno sociale è più importante che mai, la sua voce rappresenta una speranza per costruire comunità più solidali. Scoprire come i giovani possono fare la differenza è il primo passo verso un futuro migliore!

Tre emiliano-romagnoli al Tavolo nazionale dei giovani, istituito dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, per avvicinare le nuove generazioni al mondo del volontariato e alle attività del Servizio civile. Tra loro anche Luca Erbacci del Centro volontario di Protezione Civile di Faenza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Un giovane faentino al Tavolo nazionale dei giovani per avvicinare i ragazzi al volontariato

Crisi coop sociali, la ministra Locatelli: "Serve un tavolo nazionale. Master gratuiti e stipendi più alti per educatori"

La ministra Locatelli ha incontrato le cooperative sociali di Confcooperative Romagna per affrontare la crisi del settore, evidenziando la necessità di un tavolo nazionale.

