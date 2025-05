Un cuoco salva una rara aragosta dorata la storia di Calvin | “Solo una su 30 milioni ha questo colore”

...scienziati e appassionati di biodiversità. La storia di Calvin, il cuoco che ha salvato questa rara aragosta dorata, ci ricorda quanto sia preziosa la nostra fauna marina. Mentre il cambiamento climatico continua a influenzare gli ecosistemi, queste mutazioni uniche potrebbero rivelarsi indicatori vitali della salute dei nostri oceani. Scoprire e proteggere queste meraviglie naturali è fondamentale per il nostro pianeta!

Un cuoco di un ristorante nel Rhode Island ha salvato un raro esemplare di aragosta dorata: secondo il centro di educazione marina a cui il crostaceo è stato donato questo colore è il risultato di una rarissima mutazione. Tuttavia, sempre più spesso vengono segnalate aragoste di colori anomali, un fenomeno crescente che ha catturato l'attenzione di diversi ricercatori ed esperti. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Un cuoco salva una rara aragosta dorata, la storia di Calvin: “Solo una su 30 milioni ha questo colore”

Cerca Video su questo argomento: Cuoco Salva Rara Aragosta Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Un cuoco salva una rara aragosta dorata, la storia di Calvin: “Solo una su 30 milioni ha questo colore”

Lo riporta fanpage.it: Un cuoco di un ristorante nel Rhode Island ha salvato un raro esemplare di aragosta dorata: secondo il centro di educazione marina a cui il crostaceo è ...

Una rara aragosta arancione viene salvata dal supermercato e rilasciata in mare

Riporta msn.com: Un raro esemplare di aragosta arancione è stato salvato da un supermercato e rilasciato in natura a Long Island, New York, come mostra il filmato diffuso mercoledì 28 agosto da Humane Long Island.

Trova una rarissima aragosta blu, ma decide di rimetterla in mare: il bel gesto del pescatore

Lo riporta fanpage.it: Ben Marshall, supervisore del National Lobster Hatchery, ha dichiarato: "È molto, molto raro e molto interessante vedere un'aragosta blu. Hanno una pigmentazione di colore diversa nel loro guscio ...