un bambino a gaza conta quanto un bambino a roma uno vale uno

"Uno vale uno" non è solo un concetto, ma un appello alla nostra umanità. In un mondo sempre più diviso, il grido di un bambino a Gaza risuona come quello di un bambino a Roma. Questo messaggio ci invita a riflettere sulla responsabilità collettiva: ogni vita ha un valore inestimabile, indipendentemente dal luogo di nascita. Riscopriamo la forza dell’empatia e l’importanza di ascoltare con il cuore, perché ogni voce conta.

di Jakub Stanislaw Golebiewski* Il rumore delle bombe su Gaza non deve coprire il silenzio assordante della nostra coscienza. Ogni bambino, ovunque nasca, ha lo stesso diritto alla vita, alla protezione, al futuro. Un bambino a Gaza vale quanto un bambino a Roma. Uno vale uno. Non è una formula astratta: è il fondamento etico della convivenza umana e un principio giuridico sancito dal diritto internazionale. Mentre i nostri figli corrono nei parchi, vanno a scuola, crescono con le opportunità che un contesto di pace garantisce, a Gaza una generazione intera rischia di scomparire. Secondo?le Nazioni Unite, oltre?50.

A Gaza un bambino su due è gravemente malnutrito: gli aiuti umanitari continuano ad essere bloccati

A Gaza, la crisi alimentare è drammatica: un bambino su due soffre di grave malnutrizione mentre gli aiuti umanitari rimangono bloccati.

