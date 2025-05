Un Alieno in Patria stasera su Rai 3 con Peter Gomez | tra gli ospiti Alessandro Di Battista Chiara Francini e Mario Martone

Questa sera, "Un Alieno in Patria" su Rai 3 ci offre un’opportunità imperdibile: esplorare l’attualità con occhi nuovi, tra cultura e spettacolo. Peter Gomez, insieme ad ospiti di spicco come Alessandro Di Battista e Chiara Francini, ci guiderà in un viaggio coinvolgente nel cuore dell'Italia. Non perdere l’occasione di scoprire come il nostro paese si confronta con il mondo. Sintonizzati alle 20.15 per un’analisi brillante e senza filtri!

Uno sguardo curioso e senza pregiudizi sull’attualità italiana e internazionale, tra cultura, costume e spettacolo. Sabato 31 maggio alle 20.15 su Rai 3 torna Un Alieno in Patria, il programma condotto da Peter Gomez, affiancato dalla giornalista Manuela Moreno e dal comico Paolo Rossi. Dal foyer del Teatro delle Vittorie, il preserale propone una lettura ironica e sorprendente delle notizie, come se a raccontarle fosse un “alieno” appena atterrato sulla Terra. La prima parte è dedicata ai fatti della settimana, tra politica, cronaca e attualità; la seconda esplora i fenomeni culturali e le tendenze del momento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un Alieno in Patria stasera su Rai 3 con Peter Gomez: tra gli ospiti Alessandro Di Battista, Chiara Francini e Mario Martone

Un Alieno in Patria, stasera su RaiTre con Peter Gomez: tra gli ospiti Sigfrido Ranucci, Domenico Iannacone, Francesco Giubilei

Sabato 17 maggio alle 20:15, su Rai 3, torna "Un alieno in patria", il programma condotto da Peter Gomez.

“Un Alieno in Patria” stasera su Rai 3 con Peter Gomez: tra gli ospiti in studio Nicola Gratteri, Dacia Maraini e Piero Schiavazzi

"Un Alieno in Patria"

