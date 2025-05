Ultim’ora Napoli-Kevin De Bruyne | domani scambio di documenti!

Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Kevin De Bruyne è vicino! Con lo scambio di documenti in programma, l'azzurro sembra pronto a scrivere una nuova entusiasmante pagina della sua storia. La conferma di Antonio Conte sulla panchina accresce le aspettative per un mercato estivo che promette scintille. Un acquisto di tale calibro non solo rinforzerebbe la squadra, ma potrebbe anche segnare la riscossa del calcio italiano. Non perdere i dettagli!

Tutto pronto per il colpo del Napoli, programmata anche la data delle visite mediche. Arrivano importanti aggiornamenti in merito alla trattativa che porterebbe Kevin De Bruyne al Napoli. Dopo la conferma di Antonio Conte sulla panchina azzurra, tutto sembra ormai viaggiare spedito verso un mercato estivo entusiasmante per il Napoli. I nome più caldo è quello di Kevin De Bruyne, che arriverebbe in città a parametro zero. Ma se negli ultimi giorni sono state tante le voci relative al suo arrivo, da pochi minuti è arrivata una conferma importante. Come riportato da Sky Sport, domani è previsto un incontro per lo scambio dei documenti tra il Napoli e l’entourage di Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ultim’ora, Napoli-Kevin De Bruyne: domani scambio di documenti!

Corriere dello Sport: “Kevin De Bruyne ha trovato casa a Napoli”

Kevin De Bruyne ha trovato casa a Napoli, ma resta da definire l’accordo tra il giocatore e il club azzurro.

