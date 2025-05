Ultimissime Juve LIVE | Gasperini va alla Roma nuovo nome per la panchina bianconera retroscena su Osimhen e Gyokeres

Tensioni e colpi di scena in casa Juventus! Mentre Gasperini sembra dirigersi verso la Roma, il futuro della panchina bianconera è avvolto nel mistero. I nomi circolano, con Osimhen e Gyökeres al centro delle trattative. In un campionato sempre più competitivo, le scelte strategiche della Juve possono fare la differenza. Rimanete sintonizzati per scoprire chi guiderà i colori bianconeri nelle prossime sfide!

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino

Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

LIVE | Gasperini, Roma ancora in vantaggio sulla Juve. Il nodo è il Fair Play Finanziario

Mangiante su Gasperini: "I tempi sono strettissimi per la Juve, perché con la Roma..."

Gasperini-Roma LIVE: la Juve si inserisce. E c'è il nodo Fair Play Finaziario

