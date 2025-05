Ultimatum di Israele ad Hamas | Accettate il piano Witkoff o vi annienteremo

L'ultimatum di Israele a Hamas segna un momento cruciale nel conflitto israelo-palestinese, un tema che continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. Con la proposta americana di tregua in ballo, la tensione cresce: accettare il piano Witkoff o affrontare conseguenze devastanti. Questo scenario non solo evidenzia le sfide della diplomazia internazionale, ma riflette anche un trend globale di conflitti irrisolti, dove la pace sembra sempre più un miraggio. Riusciranno le parti a

Israele ha accettato la proposta americana di una tregua di 60 giorni in cambio del rilascio di ostaggi e prigionieri, ma lancia un ultimatum ad Hamas: "Accettate o vi annienteremo". Il piano, firmato dal mediatore Steve Witkoff, non prevede lo stop alle operazioni israeliane nella Striscia. Hamas, che aveva inizialmente rifiutato, risponderà a breve. Intanto Tel Aviv respinge ogni ipotesi di Stato palestinese, mentre l’ONU denuncia Gaza come "il posto più affamato del mondo". Trump parla di un’intesa vicina, Macron insiste sul riconoscimento reciproco, ma Israele lo accusa di "crociata politica". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it