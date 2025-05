Uilm chiede con urgenza il consiglio di fabbrica

UILM alza la voce: la richiesta urgente di un consiglio di fabbrica segna un momento cruciale per i diritti dei lavoratori. In un contesto in cui il tema della partecipazione attiva nei luoghi di lavoro è sempre più centrale, le assemblee retribuite diventano un'opportunità imperdibile per ascoltare le voci dei dipendenti. La trasparenza e il confronto sono essenziali: come si muoverà l'industria in questo clima di dialogo?

"Abbiamo immediatamente richiesto la convocazione di un consiglio di fabbrica con tutte le rappresentanze sindacali e l'esame congiunto con le segreterie provinciali, che si sono subito costituite. Chiederemo di indire assemblee retribuite, come previsto dai regolamenti interni, per poter parlare direttamente con tutti i lavoratori". È la reazione di Uilm Pisa, che alle elezioni delle rsu Piaggio delle scorse settimane si è confermata prima organizzazione sindacale tra gli operai nello stabilimento di Pontedera, al via alla cassa integrazione per circa 250 lavoratori, e al mancato rinnovo dei contratti a termine.

Il presidente del consiglio Regionale, Romani a Paderno Dugnano nella fabbrica della Champions League

Il presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Federico Romani, ha visitato oggi la Gde Bertoni di Paderno Dugnano, uno dei luoghi di produzione del prestigioso trofeo della Champions League.

Come scrive msn.com: "Abbiamo immediatamente richiesto la convocazione di un consiglio di fabbrica con tutte le rappresentanze sindacali e l’esame congiunto con ...

