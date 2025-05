Uffici per accoglienza migranti potenziati

Il Prefetto Copponi ha annunciato un potenziamento degli uffici dedicati all'accoglienza dei migranti attraverso il progetto Fami. Questo passo rappresenta non solo un segnale di impegno per l'integrazione, ma anche una risposta a un fenomeno globale in crescita. In un'epoca in cui le migrazioni sono sempre più al centro del dibattito sociale, ogni iniziativa mirata a migliorare l'accoglienza è fondamentale per costruire una società inclusiva. Un'opportunità da non perdere!

Il Prefetto Copponi annuncia il potenziamento degli uffici con il progetto Fami (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione). Si è tenuta presso la Prefettura di Ascoli una riunione del Consiglio Territoriale per l‘Immigrazione, presieduta dal prefetto e coordinata dal Capo di Gabinetto Francesco Magni. Nel corso dell‘incontro, il prefetto ha comunicato l‘imminente avvio, a livello provinciale, del progetto Fami, recentemente approvato a livello ministeriale; prevede il rafforzamento degli uffici preposti all‘accoglienza con l‘inserimento di quattro nuove unità di personale, oltre all‘apertura di sportelli dedicati ai migranti in vari punti del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uffici per accoglienza migranti potenziati

