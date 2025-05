Ue | aumento dazi Usa su acciaio compromette sforzi negoziati

L’aumento dei dazi USA sull’acciaio offre uno spunto di riflessione sul futuro delle relazioni commerciali globali. Con un incremento dal 25% al 50%, gli sforzi della Commissione Europea per trovare un accordo vengono messi a rischio. Questo non è solo un colpo all’industria dell’acciaio, ma un segnale preoccupante in un contesto di crescente protezionismo. Riusciranno le potenze economiche a trovare un terreno comune? Le prossime settimane saranno decisive.

Bruxelles, 31 mag. (askanews) – L’annunciato aumento dei dazi Usa sulle importazioni di acciaio dal 25% al 50% “compromette gli sforzi in corso per raggiungere una soluzione negoziata”. Così un portavoce della Commissione europea che esprime “forte rammarico” per l’annuncio del presidente Donald Trump. “Questa decisione – spiega – aggiunge ulteriore incertezza all’economia globale e aumenta i costi per i consumatori e le imprese su entrambe le sponde dell’Atlantico”. “In buona fede – sottolinea Bruxelles -, il 14 aprile la Ue ha sospeso le contromisure per creare lo spazio necessario a proseguire i negoziati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Stati Uniti: costruttori edili subiscono dazi, con prezzi in continuo aumento

Negli Stati Uniti, i costruttori edili stanno affrontando sfide sempre più pressanti a causa dei dazi imposti dall'amministrazione.

Cerca Video su questo argomento: Ue Aumento Dazi Usa Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump sfida l'Europa e minaccia dazi al 50% dal primo giugno; Trump: dazi al 50% per tutte le merci europee, non cerco un accordo. Ue: contromisure pronte; Trump minaccia dazi al 50% per l’Unione Europea; Trump: Dazi al 50% dal primo giugno all'Ue | Ultimatum ad Apple: Imposte +25% se non produce iPhone negli Usa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ue, 'controdazi agli Usa già prima di luglio senza intesa'

Scrive msn.com: "L'Ue ha sospeso le sue contromisure il 14 aprile" per "proseguire i negoziati" commerciali con gli Usa, ma resta "pronta a imporle, anche in risposta al recente aumento dei dazi statunitensi". (ANSA) ...

Dazi, Trump annuncia aumento al 50% su acciaio e alluminio

Come scrive msn.com: Donald Trump ha annunciato venerdì, in un comizio davanti ai lavoratori siderurgici della Pennsylvania, che raddoppierà i dazi sulle importazioni di acciaio al 50 per cento, una mossa che potrebbe esa ...

Ue: aumento dazi Usa su acciaio compromette sforzi negoziati

Segnala notizie.tiscali.it: Bruxelles, 31 mag. (askanews) - L'annunciato aumento dei dazi Usa sulle importazioni di acciaio dal 25% al 50% 'compromette gli sforzi in corso ...