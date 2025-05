Ucraina rivolta contro la coscrizione Kiev lo ammette

In Ucraina, la crescente opposizione alla coscrizione sta accendendo un dibattito cruciale sulla resistenza e il diritto di scelta. A Kamianets-Podilskyi, i cittadini si fanno sentire, mettendo in luce un malcontento che travalica le frontiere. Questo fenomeno riflette un trend globale: sempre più persone si oppongono a decisioni imposte in nome della guerra. La questione è chiara: fino a dove arrivano i limiti della libertà individuale in tempi di crisi?

La scena l’hanno ripresa e poi diffusa in rete cittadini di Kamianets-Podilskyi, centomila abitanti nella regione di Khmelnytsyi, Ucraina occidentale, a poca distanza dal doppio confine con Moldavia e Romania. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ucraina, rivolta contro la coscrizione. Kiev lo ammette

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Rivolta Contro Coscrizione Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Tra Kiev e Mosca il negoziato è un altro modo di fare la guerra. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Guerra Ucraina - Russia: la diretta no stop

Segnala repubblica.it: Ancora nessun progresso verso una tregua, secondo il Wsj Trump sarebbe pronto a sanzioni contro Putin: “Sta giocando col fuoco”, scrive il presidente sul ...

Ucraina alle strette, partirà la coscrizione internazionale

Scrive ilmanifesto.it: ma il rischio di restare senza fondi internazionali per l’Ucraina è tragico, vorrebbe dire la bancarotta certa. IERI BIDEN ha firmato un nuovo ordine esecutivo per imporre nuove sanzioni contro ...

In Ucraina. Agguati contro i reclutatori. Kiev teme la rivolta interna

Come scrive avvenire.it: Nell’ultima settimana di febbraio diversi attacchi hanno colpito gli uffici per l’arruolamento militare ucraino. Il più grave: l’omicidio a Poltava di un ufficiale addetto al reclutamento.