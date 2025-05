Ucraina raid russo a Zaporizhia | morta bambina di 9 anni

Un dramma che si ripete in Ucraina: un attacco missilistico russo a Zaporizhia ha strappato la vita a una bambina di soli 9 anni. Questo tragico evento ci ricorda quanto sia fragile la pace, mentre il mondo intero guarda con crescente preoccupazione all'escalation del conflitto. Le conseguenze di questa guerra non colpiscono solo gli adulti, ma anche i più piccoli, innocenti spettatori di un'orribile realtà. È tempo di riflessione e azione.

In Ucraina una bambina di 9 anni è stata uccisa e un sedicenne è rimasto ferito nel distretto di Polohivskyi, nella regione di Zaporizhia, a seguito di un attacco missilistico russo. E’ quanto ha dichiarato il governatore Ivan Fedorov in un post su Telegram, come riportato dal ‘The Kyiv independent’. “Una casa è stata distrutta. Diverse altre case, auto e annessi sono stati danneggiati dall’onda d’urto”, ha aggiunto. L’attacco è avvenuto nel villaggio di Dolynka. Proseguono dunque i combattimenti mentre si tenta di proseguire con i negoziati. Attacchi russi in diverse regioni: almeno 10 vittime. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, raid russo a Zaporizhia: morta bambina di 9 anni

Allarme aereo in Ucraina: attacco russo con droni Shahed e missili

Un allarme aereo è stato dichiarato in diverse regioni ucraine, tra cui Kiev e Kharkiv, a seguito di un attacco russo che ha coinvolto droni "Shahed".

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Raid Russo Zaporizhia Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Sull'Ucraina 300 missili e droni, Zelensky: il silenzio Usa fomenta Putin. Liberati 2000 prigionieri - Attacco russo nella regione di Sumy: 1 morto e 1 ferito; Nuovi raid russi sulle città ucraine, Zelensky: “Colpa del silenzio Usa”; Guerra in Ucraina, raid russo su Kiev con droni e missili Iskander: feriti a Kiev e Odessa. Zelensky: «Più san; Ucraina-Russia, nuovo scambio di prigionieri. Zelensky: Raid continuano, Putin non vuole fermare la guerra. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ucraina, raid russo a Zaporizhia: morta bambina di 9 anni

Da lapresse.it: In Ucraina una bambina di 9 anni è stata uccisa e un sedicenne è rimasto ferito nel distretto di Polohivskyi, nella regione di Zaporizhia, a seguito di un ...

Raid russi, diversi morti in varie aree dell'Ucraina. L'esercito russo avanza, evacuazioni a Sumy

msn.com scrive: Mosca: “14 feriti in un attacco di Kiev nel Kursk” Il governatore ad interim della regione del Kursk, Alexander Khinshtein, ha riferito che 14 persone sono rimaste ferite in un attacco con droni effet ...

Ucraina, Kiev: “Raid russi sui civili, 10 morti”. Evacuati 11 insediamenti nel Sumy: “Paura delle bombe di Mosca”

Si legge su ilfattoquotidiano.it: Le autorità russe denunciano: 14 persone ferite in un attacco con droni effettuato dalle forze ucraine nella regione di Kursk ...