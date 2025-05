Ucraina nuovo attacco russo nella notte | dieci civili morti c' è anche una bambina | Droni di Kiev nel Kursk

Nella notte, un nuovo attacco russo in Ucraina ha spezzato vite innocenti, tra cui quella di una bambina. Un tragico promemoria della crisi in corso, mentre Zelensky ringrazia gli USA per le sanzioni che stanno cercando di arginare la furia russa. Intanto, le tensioni aumentano con Mosca che chiude la porta a negoziati con Paesi terzi. Un contesto drammatico che ci ricorda quanto sia fragile la pace nel mondo contemporaneo.

Zelensky incontra i senatori americani: "Grazie per le sanzioni alla Russia". Mosca: "Niente Paesi terzi nei colloqui con Kiev". Trump incalza ancora Putin: "In due settimane sapremo se ci sta prendendo in giro o no". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, nuovo attacco russo nella notte: dieci civili morti, c'è anche una bambina | Droni di Kiev nel Kursk

Durante un incontro a Villa Pamphilj, la premier Giorgia Meloni e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis hanno evidenziato la necessità di un cessate il fuoco in Ucraina.

Secondo msn.com: La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.193. Nella notte nuovi raid russi con droni hanno colpito l'oblast di Zaporizhzhia, provocando la morte di una bambina di nove anni e diversi feriti. Anche Kiev ...

Da msn.com: La Russia continua a bombardare l'Ucraina, mentre cresce l'attesa per i negoziati che dovrebbero tenersi lunedì a Istanbul tra Kiev e Mosca ...

Riporta tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, scontro Kiev-Mosca su negoziati, Zelensky: 'Sabotaggio'. LIVE ...