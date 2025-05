Ucraina nuovi raid russi | morta una bambina a Zaporizhzhia | Droni di Kiev nella regione di Kursk

Nuovi raid russi colpiscono l'Ucraina, portando a una tragedia: una bambina perde la vita a Zaporizhzhia. Mentre i droni ucraini operano nella regione di Kursk, il presidente Zelensky ringrazia gli Stati Uniti per le sanzioni contro Mosca. In questo contesto di crescente tensione geopolitica, l'ex presidente Trump lancia un avvertimento a Putin: “Tra due settimane sapremo se stia bluffando”. La stabilità globale è più incerta che mai.

Papa Leone XIV offre il Vaticano per nuovi colloqui di pace tra Russia e Ucraina

Papa Leone XIV ha dichiarato la disponibilitĂ del Vaticano come luogo per nuovi colloqui di pace tra Russia e Ucraina, in seguito al fallimento delle trattative di Istanbul.

