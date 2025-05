Ucraina Mosca costringe Kiev a concessioni su tempi e luogo negoziati | l’analisi

La Russia, con astuzia diplomatica, si prepara a plasmare i negoziati di pace con l'Ucraina. Secondo l'Institute for the Study of War, Mosca sembra manovrare per far apparire Kiev come la parte in ritardo. Questo scenario non è solo un gioco di potere, ma riflette un trend globale: i conflitti moderni sempre più influenzati da strategie comunicative e manipolazioni mediatiche. Chi avrà la meglio in questo intricato scacchiere?

Il ministro degli Esteri turco, Fidan, ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo russo, Lavrov, per discutere i recenti sforzi verso la pace tra Russia e Ucraina.

Riporta adnkronos.com: Secondo l'Isw, le forze russe continueranno a premere lungo la linea del fronte finché Kiev non accetterà le condizioni di Putin, o non saranno più in grado di farlo ...

lagazzettadelmezzogiorno.it scrive: Washington, 30 mag. (Adnkronos) - I funzionari russi continuano a dettare i termini e i tempi dei negoziati di pace con l'Ucraina. Secondo un'analisi dell'Institute for the study of war (Isw), Mosca s ...

Da msn.com: Zelensky incontra i senatori Usa: "Grato per l'iniziativa sulle sanzioni" “Ho avuto un proficuo incontro con i senatori statunitensi Lindsey Graham e Richard Blumenthal. Sono grato che siate in Ucrain ...