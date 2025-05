Ucraina Kiev | Raid russi sui civili 10 morti Evacuati 11 insediamenti nel Sumy | Paura delle bombe di Mosca

Una nuova notte di terrore per l'Ucraina: dieci civili morti e oltre trenta feriti a causa dei raid russi, un tragico monito in un conflitto che sembra non trovare pace. Mentre la paura delle bombe a Mosca cresce, i riflettori del mondo si riaccendono su una guerra che continua a colpire la popolazione innocente. È ora di chiedersi: quanto può durare questa spirale di violenza? La risposta potrebbe influenzare il futuro dell'intera Europa.

Kiev puta il dito contro Mosca dopo l’ennesima notte di bombardamenti. Almeno 10 civili ucraini sono rimasti uccisi e altri 32 feriti nelle ultime 24 ore a causa di attacchi su varie regioni dell’Ucraina compiuti dalle forze armate russe con artiglieria, droni, missili e anche bombe aeree teleguidate, secondo un bilancio dei governatori delle regioni interessate e dell’Aeronautica di Kiev. Almeno 5 i morti e 9 i feriti nell’oblast di Donetsk, nel Donbass, almeno 3 vittime e 10 feriti nel Kherson, un morto (una bambina di 9 anni ) e un altro bambino ferito nello Zaporizhzhia oltre a un morto e 4 feriti nel Sumy. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Kiev: “Raid russi sui civili, 10 morti”. Evacuati 11 insediamenti nel Sumy: “Paura delle bombe di Mosca”

Kiev, 9 civili morti in un attacco russo a un minibus in Ucraina

Un tragico attacco russo ha colpito un minibus nell'Ucraina settentrionale, causando la morte di nove civili e ferendo quattro persone.

Kiev, '10 civili uccisi in raid russi in 24h, sgomberi in Sumy'

Come scrive ansa.it: Almeno 10 civili ucraini sono rimasti uccisi e altri 32 feriti nelle ultime 24 ore a causa di attacchi russi su varie regioni dell'Ucraina compiuti con artiglieria, droni, missili e anche bombe aeree ...

Ucraina, nuovi raid russi: morta una bambina a Zaporizhzhia | Droni di Kiev nella regione di Kursk

Scrive msn.com: La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.193. Nella notte nuovi raid russi con droni hanno colpito l'oblast di Zaporizhzhia, provocando la morte di una bambina di nove anni e diversi feriti. Anche Kiev ...

Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia: uccisa una bambina di 9 anni

Si legge su msn.com: La Russia continua a bombardare l'Ucraina, mentre cresce l'attesa per i negoziati che dovrebbero tenersi lunedì a Istanbul tra Kiev e Mosca ...