Trump incalza ancora Putin: "In due settimane sapremo se ci sta prendendo in giro o no". Merz: "Aiuteremo l'Ucraina, anche sui missili". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, giorno 1.193 di guerra: le notizie in diretta

Oggi, a Istanbul, si svolgono i tanto attesi colloqui di pace per l'Ucraina, ma l'assenza del presidente Putin solleva interrogativi sul futuro delle trattative.

Si legge su msn.com: La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.193. La decisione di sanzionare la Russia nel caso in cui rifiutasse un cessate il fuoco in Ucraina rappresenta un "test di credibilità" per gli Stati Uniti di ...

Scrive informazione.it: Una ripresa aerea mostra le rovine degli edifici nella città abbandonata di Marinka (Maryinka), distrutta nel corso del conflitto tra Russia e Ucraina nella regione di Donetsk, un’area dell’Ucraina co ...

Riporta msn.com: La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.171. Il presidente ucraino Zelensky e quello americano Donald si sono sentiti in un colloquio telefonico definito "molto buono". Zelensky si è detto pronto ...