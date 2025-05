Ucraina evacuazione a Sumy | si teme violenta offensiva russa Morta una bimba di 9 anni

La situazione in Ucraina si fa sempre più drammatica: l'evacuazione di Sumy è solo l'ultimo atto di una violenta offensiva russa che ha già portato alla tragica morte di una bimba di 9 anni. Mentre il mondo guarda, la guerra continua a evolversi e i negoziati sembrano allontanarsi. Questo conflitto non è solo una battaglia geopolitica, ma un appello urgente alla pace che risuona in ogni angolo del pianeta.

Mentre Russia e Ucraina continuano a fissare le loro condizioni per sedersi a un tavolo negoziale, Mosca intensifica la sua offensiva nel territorio di Kiev. Nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 maggio, raid aerei hanno colpito l’area di Zaporizhzhia, la regione del Donestk e la città di Cherson. Secondo le fonti locali, ci sarebbero almeno nove morti e una ventina di feriti. Le autorità di Sumy, città non lontana dal confine nord-est tra Ucraina e Russia, hanno disposto l’evacuazione completa di undici insediamenti, portando a 213 il totale di villaggi sgomberati. Una decisione «presa a causa del costante pericolo per la vita dei civili, causato dai continui bombardamenti sulle comunità di confine», e che forse mette nero su bianco il timore concreto di una imponente offensiva russa lungo quella direttrice. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Ucraina, evacuazione a Sumy: si teme violenta offensiva russa. «Morta una bimba di 9 anni»

