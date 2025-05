Ucraina attacco russo su Zaporizhzhia | uccisa una bambina di 9 anni

Nell'ombra del conflitto, la tragedia di una bambina di 9 anni uccisa a Zaporizhzhia segna un momento straziante. Mentre l'attesa per i negoziati di Istanbul cresce, il clima di tensione tra Ucraina e Russia si fa sempre più palpabile. Zelensky denuncia la mancanza di fiducia nei confronti del Cremlino, evocando uno scenario in cui la pace sembra lontana. Questo dramma ci ricorda quanto sia fragile la speranza di un futuro migliore.

(Adnkronos) – La Russia continua a bombardare l'Ucraina, mentre cresce l'attesa per i negoziati che dovrebbero tenersi lunedì a Istanbul tra Kiev e Mosca. Volodymyr Zelensky ha affermato di non aspettarsi alcun risultato dai colloqui, accusando il Cremlino di fare "tutto" il possibile per sabotare il potenziale incontro. Mosca ha affermato che invierà una squadra.

Ucraina, attacco con droni russi su Sumy: centrata in pieno un’auto

Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia: uccisa una bambina di 9 anni

Missili russi sull’Ucraina, uccisa una bambina di 9 anni

Guerra Ucraina, attacco aereo russo nella notte: morta una bambina

