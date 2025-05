Ucraina attacchi russi | evacuati 11 insediamenti nel distretto di Sumy

La situazione in Ucraina continua a destare preoccupazione. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione di 11 insediamenti nel distretto di Sumy a causa dei bombardamenti russi. Questo scenario drammatico mette in luce la resilienza di una popolazione che affronta quotidianamente il conflitto. È fondamentale non sottovalutare la gravità della situazione: ogni decisione di evacuazione è una questione di vita o di morte. La guerra, purtroppo, ha volti e storie che non possiamo ignorare.

(LaPresse) – Le autorità dell’ Ucraina hanno ordinato ai residenti di lasciare altri 11 insediamenti del distretto di Sumy, data la costante minaccia alla loro vita causata dai bombardamenti di Mosca, riferisce Ukraïnska pravda. “Esorto i residenti a non ritardare la decisione di evacuare. Rimanere in una zona di pericolo costante è una minaccia diretta per la tua vita e la tua salute”, ha affermato l’amministrazione militare della regione. Secondo quanto riporta il media ucraino sono saliti a 213 gli insediamenti della regione di Sumy da cui i residenti sono stati evacuati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, attacchi russi: evacuati 11 insediamenti nel distretto di Sumy

Una nuova notte di terrore per l'Ucraina: dieci civili morti e oltre trenta feriti a causa dei raid russi, un tragico monito in un conflitto che sembra non trovare pace.

