Uccise una donna con la ruspa in spiaggia | tracce di cocaina nel sangue Lerry Gnoli | Ho sbagliato io lo so

Un tragico incidente segna la stagione estiva a Cervia: Lerry Gnoli, 54 anni, ha travolto e ucciso una turista con una ruspa. Nel suo sangue sono state trovate tracce di cocaina. “Ho sbagliato io”, ha dichiarato, esprimendo il suo dolore. Questo dramma riaccende il dibattito sull'assunzione di sostanze durante il lavoro, un tema sempre più attuale che coinvolge la sicurezza sulle spiagge italiane. Come possiamo garantire un'estate sicura per tutti?

"Ho sbagliato io. Riconosco la mia colpevolezza e mi stringo ai familiari nel dolore di questi giorni". Lerry Gnoli, il 54enne che sabato mattina sulla battigia di Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate, con la ruspa con la quale stava spianando la spiaggia ha travolto e ucciso sul colpo la 66enne turista vicentina Elisa Spadavecchia, insegnante in pensione, ha risposto ieri agli interrogatori degli inquirenti. Ammettendo le sue responsabilità ma spiegando di essere stato autorizzato a fare quei lavori in spiaggia. Lerry Gnoli, l'autista che guidava la ruspa in spiaggia, positivo alla cocaina.

Chi è Lerry Gnoli, l’uomo che ha travolto con la ruspa Elisa Spadavecchia. L’orribile scoperta

Lerry Gnoli è l’uomo al centro di una tragica vicenda a Pinarella di Cervia, dove ha travolto con una ruspa Elisa Spadavecchia, lasciando una scia di dolore e domande senza risposta.

