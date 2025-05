Uccise papà per difendere la madre la Procura contro l’assoluzione di Alex | “Nelle foto la casa era in ordine”

Un caso che scuote le coscienze e riaccende il dibattito sulla legittima difesa. Alex Cotoia, assolto per aver ucciso il padre a protezione della madre, ora si trova nel mirino della Procura. L’ordine della casa al momento del fatto solleva interrogativi inquietanti: è giusto considerare la famiglia come un campo di battaglia? Un tema attuale che mette in luce la complessità delle dinamiche familiari e legali. La verità è solo all'inizio della sua ricerca.

La Procura generale ha depositato il ricorso in Cassazione contro l'assoluzione di Alex Cotoia, che aveva ucciso il padre per difendere la madre: per procuratore Lucia Musti e l’avvocato generale Giancarlo Avenati Bassi non ci fu legittima difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Uccise papà per difendere la madre, la Procura contro l’assoluzione di Alex: “Nelle foto la casa era in ordine”

Cerca Video su questo argomento: Uccise Papà Difendere Madre Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, aggredisce i genitori con un'ascia: un quindicenne arrestato dai carabinieri; Bojan Panic ritorna tra i banchi: «Accolto bene dai compagni»; Giuseppina De Francesco uccisa dalla figlia Benedetta Marzocchi a calci e pugni: «Credeva fosse il demonio, ma. 🔗Se ne parla anche su altri siti