uccisa dalla ruspa in spiaggia autista risultato positivo alla cocaina

Tragedia in spiaggia a Pinarella: una donna è stata uccisa da una ruspa alla cui guida si trovava un autista positivo alla cocaina. Questo drammatico evento riaccende i riflettori su un tema cruciale: la sicurezza nei luoghi di lavoro e l'uso di sostanze stupefacenti. In un momento in cui l'estate richiama milioni di turisti, è fondamentale garantire che la spiaggia sia un luogo sicuro per tutti. Quali misure serviranno per prevenire simili tragedie?

Sarebbe risultato positivo alla cocaina Lerry Gnoli, il 54enne al centro delle indagini sulla morte di Elisa Spadavecchia, la 66enne travolta e uccisa da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella. A confermarlo sarebbero sia le analisi del sangue che quelle delle urine dell'autista del mezzo.

Una tragedia si è consumata questa mattina a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata fatalmente investita da una ruspa durante le operazioni di sistemazione della spiaggia, probabilmente a causa del maltempo dei giorni precedenti.

