Uc Empolese domina a Scandicci | successi per Giovanissimi e Esordienti

L’Uc Empolese continua a stupire nel panorama calcistico giovanile, dominando a Scandicci e confermando la propria superiorità tra i Giovanissimi e gli Esordienti. Con 29 punti conquistati, i piccoli biancazzurri si pongono in cima alla classifica, un segnale chiaro dell’ottimo lavoro svolto nel settore giovanile. In un'epoca in cui la valorizzazione dei talenti è fondamentale, l’Empolese rappresenta un esempio da seguire. Rimanete sinton

Ulteriore conferma a Scandicci della qualità e della forza della squadra Giovanissimi della Uc Empolese, che tante soddisfazioni si sta togliendo in questo inizio di stagione. Grazie ai numerosi risultati ottenuti individualmente, infatti, con con 29 punti i piccoli biancazzurri si sono aggiudicati la classifica per squadre davanti alla Olimpia Valdarnese, che si è fermata a quota 25. Quattro i successi, che portano la firma di Marco Franzese e Davide Capitoni nella categoria G3 maschile, di Emilia Gaggioli nella G3 femminile e di Niccolò De Lucia nella G6 maschile. Poi, nella categoria G1 maschile è arrivato il terzo posto per Federico Capanni, con Gabriel Spini che ha chiuso quinto, mentre nella G4 maschile Gabriele Ferri è arrivato quarto e nella G6 femminile Noemi Cianti è salita sul terzo gradino del podio.

