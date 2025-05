Tuttosport – Gasperini niente da fare per la Juventus | ha scelto la Roma

La Juventus continua a cercare la sua identità, ma il rifiuto di Gasperini segna un'altra tappa nel suo tormentato cammino. Con Conte che resiste a Napoli e Gasperini che sceglie la Roma, si delinea un panorama di rivalità sempre più accesa in Serie A. La decisione del tecnico di legarsi ai giallorossi potrebbe rivaleggiare con le ambizioni bianconere, alimentando un clima di sfide imperdibili per i tifosi. Pronti a vivere un'estate caldissima

2025-05-30 18:38:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Niente da fare per la Juventus: dopo la permanenza di Conte a Napoli, è arrivato un altro no a Torino. Questa volta è quello di Gasperini, che ha deciso di mantenere la parola con la Roma. Dopo i vari colloqui tra il tecnico italiano e i giallorossi, la Vecchia Signora si era inserita per cercare di convincere l’ormai (quasi) ex Atalanta. Ma la fumata è stata grigia. Roma-Gasperini, fiducia per chiudere. No alla Juve. Gasperini non cambierà idea e darà la sua parola alla Roma. Ieri, in un albergo di Firenze, il consulente giallorosso Ranieri, il ds Ghisolfi e il presidente Friedkin si sono incontrati con l’allenatore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com