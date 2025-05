Tutti al mare code sulla superstrada FiPiLi

Il ponte del 2 giugno accende la voglia di mare, ma le code sulla superstrada FIPILI raccontano una storia diversa. Tra incidenti e rallentamenti, il sogno di una giornata al sole si trasforma in un viaggio stressante. È il momento di riflessione: siamo davvero pronti a ripartire? La mobilità è un tema caldo e la bellezza dell'estate ci ricorda che la pazienza è fondamentale. Pronti a vivere il viaggio?

Code e rallentamenti sulla superstrada Firenze – Pisa – Livorno per il ponte del due giugno. Nella mattinata si sono formate code per incidente al 4 chilometri, in direzione mare, al km 25, tra Montelupo Fiorentino ed Empoli. Code anche tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno e fino a Pontedera. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Tutti al mare, code sulla superstrada FiPiLi

