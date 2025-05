Tuscania chiude la piscina comunale | Riapriremo appena terminati i lavori

La piscina comunale di Tuscania chiuderà il 1° giugno 2025 per lavori di ristrutturazione. Un passo necessario per garantire la sicurezza e il benessere di tutti. Questo intervento si inserisce in una tendenza più ampia di riqualificazione degli spazi pubblici, sempre più centrali nella vita comunitaria. È un’opportunità per ripensare l’importanza di luoghi di aggregazione e sport per il nostro benessere collettivo. Rimanete sintonizzati per la riapertura!

A partire dal 1° giugno 2025, la piscina comunale di Tuscania sarà temporaneamente chiusa per consentire lo svolgimento di lavori tecnici sulla vasca, disposti dall’amministrazione comunale. L’intervento riguarderà la realizzazione della seconda canaletta di raccolta delle acque, una componente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Tuscania, chiude la piscina comunale: "Riapriremo appena terminati i lavori"

Cerca Video su questo argomento: Tuscania Chiude Piscina Comunale Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tuscania delle Idee: “La piscina comunale inaugurata nell’estate del 2023 già presenta problematiche strutturali che ne minano la sicurezza”

Si legge su tusciaup.com: La nuova piscina comunale di Tuscania, inaugurata nell’estate del 2023 come fiore all’occhiello dell’amministrazione Bartolacci, è già soggetta a un sensazionale disastro strutturale che sta ...

«Spogliatoi e docce in evidente stato di degrado»

Lo riporta civonline.it: TUSCANIA – «La nuova piscina comunale di Tuscania, inaugurata nell’estate del 2023 come fiore all’occhiello dell’amministrazione Bartolacci, è già soggetta a un sensazionale disastro ...

La piscina non chiude e si rilancia

Scrive polesine24.it: “Possiamo dire con certezza - ha rimarcato Simoni - che la piscina comunale non chiude e prosegue nel servizio: si sono concluse le procedure previste per l'individuazione del soggetto aggiudicatario ...