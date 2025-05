Turni di lavoro e contratto rivolta all’Asmiu

A Massa, i dipendenti di Asmiu alzano la voce contro una situazione lavorativa sempre più critica. La disorganizzazione nei turni e i ritardi nell'inquadramento mettono a rischio non solo il benessere dei lavoratori, ma anche l'efficienza del servizio pubblico. Questo è un segnale di allerta per il settore: quando i diritti dei lavoratori vengono trascurati, anche la qualità dei servizi ne risente. È tempo di un cambiamento!

Massa, 31 maggio 2025 – I dipendenti di Asmiu sono sul piede di guerra. Disorganizzazone nei turni di lavoro, rinnovo dell’accordo di secondo livello, ritardi sull’inquadramento del personale: sono solo alcune delle problematiche che hanno indotto i rappresentanti sindacali dei lavoratori di Asmiu a scrivere un documento al sindaco Francesco Persiani e, per conoscenza, all’assessore Roberto Acerbo e al dirigente Bruno Tarabella. “Vogliamo – dicono – rappresentare le difficoltà che incontriamo nel lavoro e nel confronto con la dirigenza aziendale”. Sotto accusa l’amministratrice unica Sabrina Boghetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turni di lavoro e contratto, rivolta all’Asmiu

Turni di lavoro da 90 ore a settimana e stipendi da fame: l’aziendina era un inferno. La denuncia del lavoratore-coraggio

Milano, 20 maggio 2025 – Un cittadino cinese è stato arrestato per aver sottoposto dieci connazionali a turni di 90 ore settimanali con stipendi da fame, creando condizioni quasi di schiavitù.

Cerca Video su questo argomento: Turni Lavoro Contratto Rivolta Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Turni di lavoro e contratto, rivolta all’Asmiu; Offerte di lavoro zona Senese – Siena; I lavoratori non sono più disposti a subire in silenzio; Annunci Adecco per il Mugello. 🔗Ne parlano su altre fonti

Turni di lavoro e contratto, rivolta all’Asmiu

Da msn.com: Massa, 31 maggio 2025 – I dipendenti di Asmiu sono sul piede di guerra. Disorganizzazone nei turni di lavoro, rinnovo dell’accordo di secondo livello, ritardi sull’inquadramento del personale: sono so ...

Contratto della sanità, spiragli d’intesa: aperture su elevate qualificazioni, over 60 e turni flessibili

Da italiaoggi.it: L’incontro all’Aran ha registrato la mano tesa del Nursing up. Irremovibili Cgil e Uil. Aperture su elevate qualificazioni, over 60, turni flessibili ...

Indennità di turno. Facciamo chiarezza sul nuovo contratto

Da quotidianosanita.it: il modello di turni adottato nell’azienda deve essere stabile e consolidato proprio per garantire la corretta elaborazione mensile degli stipendi. Non a caso, dunque, nel contratto si fa ...